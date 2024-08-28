Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha''

Türkiye'de üreticinin isyanı bambaşka bir boyuta taşındı. Ordulu bir fındık üreticisi tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

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