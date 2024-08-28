Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 14:37 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:37 Türkiye'de üreticinin isyanı bambaşka bir boyuta taşındı. Ordulu bir fındık üreticisi tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cf0c10b5b258d7d30ab643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi İstanbul'daki savaş jeti seslerinin nedeni belli oldu Bir otomobil gerçekten de yer yarıldı, içine düştü Küçükçekmece gölünde hortum İstanbul Finans Merkezi'nde tavan çöktü Sular çekildi, Türkiye'nin Atlantisi ortaya çıktı... Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu