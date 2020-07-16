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  3. 16 Temmuz 2020 08:15

Türkiye'de bir ilk! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 200 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

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