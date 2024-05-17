Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 09:50 Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir mezarlıkta vatandaşların rahat bir şekilde dua okuyabilmesi için kabirlerin yanına yerleştirilen tribün koltukları görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6646fe5308156a74610b63d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7.5 yıl sonra tahliye olan Gültan Kışanak'tan ilk açıklama 77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı TEM'de korkunç kaza: Koca TIR kağıt gibi ezildi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı