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Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir mezarlıkta vatandaşların rahat bir şekilde dua okuyabilmesi için kabirlerin yanına yerleştirilen tribün koltukları görenleri şaşırttı.

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