Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 15:46 Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askıda dondurma uygulaması başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667eb0c344054187d9023143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor Bingöl'de iki noktada orman yangını İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var