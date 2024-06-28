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  4. Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun

Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askıda dondurma uygulaması başlatıldı.

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