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Türkiye'de bir ilk! Kripto para hesabına haciz geldi

Türkiye'de ilk defa kripto paraya haciz konuldu. İstanbul 14. İcra Dairesi'nin kararıyla 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi.

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