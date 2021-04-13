Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir ilk! Kripto para hesabına haciz geldi Türkiye'de bir ilk! Kripto para hesabına haciz geldi 13 Nisan 2021 Salı Saat: 11:11 Türkiye'de ilk defa kripto paraya haciz konuldu. İstanbul 14. İcra Dairesi'nin kararıyla 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6075521dc89c825c3b2c1dc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski sevgili dehşeti kamerada! Serbest kalan emekli amiralden ilk açıklama Burası ne sınır kapısı ne de bir tatil yöresi... Ama araç kuyruğu kilometrelerce uzadı Site güvenliğine ''yeğenim kayboldu'' dayağı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık kamerada! Acun Ilıcalı'dan bağış canlı yayınında dikkat çeken tepki İşte ''nasıl olsa aşımı oldum'' dememeniz için bir neden daha! Netflix'in yeni yerli dizisi 'Fatma'dan ilk fragman Bursa'da ''kameralı gözlük'' ile fuhuş skandalı!