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  4. Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında

Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu.

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