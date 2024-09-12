Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 10:35 Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e299dabc4fde405b07e533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı TEM Otoyolu'nda 2 adet el bombası bulundu 50 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü Bayraktar TB3'ten büyük bir başarı daha Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı