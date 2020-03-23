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  3. 23 Mart 2020 17:55

Türkiye'de çareler tükenmez ! Market alışverişini drone ile yaptı

Antalya'da hobi amaçlı çekim yapmak için aldığı drone ile market alışverişi yapan kişi koronavirüse karşı dışarı çıkmayıp bu şekilde evde kaldığını söyledi.

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