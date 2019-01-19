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  3. 19 Ocak 2019 17:15

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar anavatanlarıyla tanışacak

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan ailelerin burada doğan çocukları, vatanlarıyla ilk kez buluşmak için Esenyurt’tan yola çıktı. Esenyurt Belediyesinin organizasyonuyla ilçede yaşayan tamamı Türkiye’de doğan 29’u çocuk 60 Suriyeli daha ülkesine döndü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı...

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