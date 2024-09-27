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  4. Türkiye'de engerek alarmı: Zehirli yılan korku saçtı

Türkiye'de engerek alarmı: Zehirli yılan korku saçtı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bugün, şehir merkezine yakın bir bahçede zehirli olduğu düşünülen bir engerek yılanı büyük paniğe yol açtı.

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