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  4. Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü

Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü

Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

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