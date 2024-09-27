Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü

Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

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