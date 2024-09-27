Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 11:03 Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f666cabe2f6ba5e00e2673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti Muğla'da yüzlerce metre yüksekte evlilik teklifi sürprizi Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı kamerada 8 yıldır aranan firari, markette yakalandı Türkiye'de engerek alarmı: Zehirli yılan korku saçtı İstanbul'da bu sabah... Göz gözü görmedi