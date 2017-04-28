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  3. 28 Nisan 2017 17:20

Türkiye'de havası temiz sadece 4 bölge var

TÜRK TORAKS Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, şu anda Türkiye'de sadece 2 şehrin ve 2 ilçenin havasının temiz kabul edilebilir sınırlarda olduğunu.

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