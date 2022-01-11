Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı! Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı! 11 Ocak 2022 Salı Saat: 13:16 Türkiye'nin İran, Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd58e95b17dd353f6889b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiası Meclis'te Çin'de yeni salgın iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı ''Bankanın verdiği dolarlar sahte'' dedi ortalık karıştı Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz'' Süper Lig'in genç yıldızı Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Hırsızlık yapan ''tantanacı'' çetesi yakalanınca polise saldırdı İstanbullulara kötü haber! Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı %28 seviyesinde Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı!