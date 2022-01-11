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  4. Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı!

Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı!

Türkiye'nin İran, Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü.

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