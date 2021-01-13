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  3. 13 Ocak 2021 17:50

Türkiye'de ilk ''Akıllı Covid-19 Test Merkezi'' Ankara'da açıldı

Hasta ve sağlık çalışanı temasını sıfıra indirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi.

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