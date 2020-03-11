  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mart 2020 01:30

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı saat 00:45'te kamera karşısına geçerek Türkiye'de yurtdışından korona virüsü bulaşan ilk Türk vatandaşının tespit edildiğini açıkladı.

Video Galeri
TELE 1 ekranlarında tutuklu gazeteciler için protesto
TELE 1 ekranlarında tutuklu gazeteciler için protesto
Video Galeri
Gökçek'in Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde
Gökçek'in Arınç'a bakışı sosyal medyanın gündeminde
Video Galeri
''Bitcoin Safiye'' serbest!
''Bitcoin Safiye'' serbest!
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de corona virüs paniği
Sabiha Gökçen'de corona virüs paniği
Video Galeri
''Lütfen sokağa çıkmayın, gözümün önünde yüz kişi öldü''
''Lütfen sokağa çıkmayın, gözümün önünde yüz kişi öldü''
Video Galeri
Eski bakanın cenazesinde dikkat çeken kare
Eski bakanın cenazesinde dikkat çeken kare
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM