  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı

Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın Eskişehir’deki fabrikasında 59 milyon Euro’ya 230 mühendis tarafından üretilen, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Palu ailesi davasında tahliye kararı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı
Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler
Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu
Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez''
Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...''
Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti
Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı