Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın Eskişehir’deki fabrikasında 59 milyon Euro’ya 230 mühendis tarafından üretilen, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttı.

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