Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı 02 Ocak 2024 Salı Saat: 16:50 Güncelleme: 02 Ocak 2024 Salı 16:50 İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk yaptığı belirlenen 33 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659414b7de4649cd91097157" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması Anıtkabir'de şeriat çağrısı rezaleti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ''çöl faresi'' soruşturması İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı