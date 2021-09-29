Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 11:56 Akdeniz Üniversitesi'ne geliştirilen kokteyl Covid-19 aşısı, insan deneylerine hazır hale geldi. Nicotiana Benthamiana adlı yeşil bitki yapraklarından üretilen kokteyl aşının, çocuklarda da güvenle kullanılabileceği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61542a268d494630b537ceb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı: ''Muhalefet için en uygun aday İlhan Kesici'dir'' Canlı yayında skandal iddia: ''En çok hediye atana karısını gösteriyor'' Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz'' ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor