  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi

Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi

Akdeniz Üniversitesi'ne geliştirilen kokteyl Covid-19 aşısı, insan deneylerine hazır hale geldi. Nicotiana Benthamiana adlı yeşil bitki yapraklarından üretilen kokteyl aşının, çocuklarda da güvenle kullanılabileceği bildirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı: ''Muhalefet için en uygun aday İlhan Kesici'dir''
Canlı yayında skandal iddia: ''En çok hediye atana karısını gösteriyor''
Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı
Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz''
''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı
AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler
Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi
Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok!
Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor