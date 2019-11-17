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  3. 17 Kasım 2019 12:25

Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Türkiye’de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay’da görüntülendi. Bulutların muhteşem manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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