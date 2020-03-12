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  3. 12 Mart 2020 21:35

Türkiye'de okullar 16 Mart'ta tatil edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların tatilinin öne çekildiğini ve eğitime 16 Mart'ta ara verileceğini açıkladı.

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