Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 11:10 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:10 Muğla'da Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin çıkan kamera görüntüler sonrası adli tıp kurumunun hazırladığı rapor acı gerçeği ortaya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f7ba0c01ddff7ff2014263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti Antalya'da büyük yangın: İş yerleri ve araçlar küle dönüştü Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu