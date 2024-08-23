Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 12:51 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 12:51 Türkiye'nin günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. Türkiye'de çıkarılan petrolün yarısı Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleştiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c85bbaad1f33b770049ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukluk hayali için memurluğu bıraktı: Tanesini 750 bin TL'den satıyor Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Evine taş atanlara ateş açtı: O anlar kamerada Bu yoldan geçen telefona sarılıyor İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı