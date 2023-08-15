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Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü

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Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'de sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı.

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