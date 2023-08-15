Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:30 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 10:30 Meteoroloji'nin verilerine göre, Türkiye'de sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db29a26efdce5898119b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' Fatma Şahin'in grevdeki işçileri ikna etme çabası olay oldu Bir tekel bayisi dehşeti daha! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı Milyarder iş insanının yüzen sarayı Marmaris'e demirledi Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu hal yoluna biz koyacağız Resul Dindar ve Demet Akalın sahnede birbirine girdi İstanbul'da taksiler zamlı tarifeye geçti: İndi-bindi 70 TL Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı