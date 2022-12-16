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Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor

Antalya'nın İbradi ilçesindeki Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'de bot turu yapılabilen tek mağara olan Altınbeşik Mağarası'nı 10 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

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