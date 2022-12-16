Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 22:00 Antalya'nın İbradi ilçesindeki Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'de bot turu yapılabilen tek mağara olan Altınbeşik Mağarası'nı 10 ayda 100 bin kişi ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639cc046fcba7236f2062843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti! Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti