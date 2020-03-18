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  3. 18 Mart 2020 13:45

Türkiye'de tutuklu ve hükümlülerin tahliyesi için ilk başvuru

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi için ilk adımı HEP milletvekili, yazar Mahmut Alınak'ın avukat oğlu Bişar Alınak attı.

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