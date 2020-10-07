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  3. 07 Ekim 2020 13:55

Türkiye'de üretildi! Bu da dezenfektan bileklik!

Tuzla’da vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yapıldı. Yapılan proje Türkiye’de ilk olma özelliği ile dikkat çekiyor.

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