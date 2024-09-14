Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor

Bursa'da üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi tescil alan Bursa Siyahı AB tescilli olarak tüm Avrupa'da tüketilirken, Buckingham Sarayı'nda da sofraları süslüyor..

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