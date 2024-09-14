Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 14 Eylül 2024 Cumartesi 12:15 Bursa'da üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi tescil alan Bursa Siyahı AB tescilli olarak tüm Avrupa'da tüketilirken, Buckingham Sarayı'nda da sofraları süslüyor.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e55445ae0c98f79e045383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler Kaza yapan alkollü sürücünün trajikomik kazası kamerada MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: O hain İstanbul'da yakalandı Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi