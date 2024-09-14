  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor

Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor

Güncelleme:

Bursa'da üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi tescil alan Bursa Siyahı AB tescilli olarak tüm Avrupa'da tüketilirken, Buckingham Sarayı'nda da sofraları süslüyor..

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı
Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı
Tapu dairesinde dublörlü vurgun
Tapu dairesinde dublörlü vurgun
Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı
Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı
İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler
İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler
Kaza yapan alkollü sürücünün trajikomik kazası kamerada
Kaza yapan alkollü sürücünün trajikomik kazası kamerada
MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: O hain İstanbul'da yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: O hain İstanbul'da yakalandı
Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi
Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi
İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti
İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti
İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi
İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi