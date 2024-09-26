  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday!

Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday!

Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde hasadı başlayan ve kilosu 12 bin TL’den satılan sakızların üretimi Çeşme’de giderek yaygınlaşırken Yunanistan’ı tahttan indirmeye aday.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı
Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı
Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz''
Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz''
4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı
4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada
Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada
Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu
Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu
Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor
Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu