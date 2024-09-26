Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 19:55 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 19:55 İzmir'in Çeşme ilçesinde hasadı başlayan ve kilosu 12 bin TL’den satılan sakızların üretimi Çeşme’de giderek yaygınlaşırken Yunanistan’ı tahttan indirmeye aday. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f5920c792938da4b0c0503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu