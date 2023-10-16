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Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı

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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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