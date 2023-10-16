Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:05 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 18:05 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d51303863334c925169e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı Düğün mü, savaş mı ? Ortalık birbirine girdi