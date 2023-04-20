Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 13:40 Yapay zeka teknolojisi günden güne gelişmeye devam ederken robot sunucular Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6441169b57750f7aeb3db3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü! KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha... Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi