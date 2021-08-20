Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 14:45 İstanbul'da sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşamak istemediğini ve Afganistan'da savaşarak ölmek istediğini söyleyen Afgan genç, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611f95ea1d455f426b24c3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''