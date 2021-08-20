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  4. ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek

''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek

İstanbul'da sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşamak istemediğini ve Afganistan'da savaşarak ölmek istediğini söyleyen Afgan genç, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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