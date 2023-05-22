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Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı

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Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de yaşayan 500 farklı kuş türünün 350'si görüntülemeyi başardı.

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