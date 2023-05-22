Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:30 Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de yaşayan 500 farklı kuş türünün 350'si görüntülemeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b444076916c6c14529d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor! 4. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada 4 tekerli milyonlarca TL'lik deprem çöplüğü kamerada Türkiye'nin en sevimli misafiri.... Bu sevimli canlı özel olarak getirildi İstanbul'da gece kulübünde dehşet: Alev alev yandılar Trafikte telefonla konuşma cezası mahkemeden döndü Bolu Dağı sise teslim oldu Erdoğan koruma müdürünün uzattığı suyu içmedi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi