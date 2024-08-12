Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma

Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken yeni bir salgın alarmı verildi...

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