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  4. Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor

Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor

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Türkiye'de uzun yıllardır görülmeyen kızamık hastalığı geri döndü. Kızamık vakaları yeniden tırmanışa geçerken vakaların salgın boyutuna ulaşmaması için aşı çağrısı yapıldı.

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