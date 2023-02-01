Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:50 Türkiye'de uzun yıllardır görülmeyen kızamık hastalığı geri döndü. Kızamık vakaları yeniden tırmanışa geçerken vakaların salgın boyutuna ulaşmaması için aşı çağrısı yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da51fcbdf6a85b9278d053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti