Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beş kişilik bir kripto dolandırıcılık çetesinin, 35 mağduru toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandırdığını tespit etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65647cbd445dad17e409dd43" allowfullscreen></iframe>