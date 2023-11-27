Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var 27 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 14:25 Güncelleme: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:25 Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beş kişilik bir kripto dolandırıcılık çetesinin, 35 mağduru toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandırdığını tespit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65647cbd445dad17e409dd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Son günleriniz! İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada: Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada: Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı Asrın felaketinin merkez üssünde yenebilir altını sevinci kamerada Asrın felaketinin merkez üssünde yenebilir altını sevinci kamerada İstanbul'da uçak kazası! İniş sırasında pistten çıktı 14 katlı binada korkutan yangın Araç sahipleri dikkat! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'lik masraf çıkabilir Dev dalgalar bir ilçemizi daha yuttu