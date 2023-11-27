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  4. Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var

Türkiye'de yine bir kripto para vurgunu: Çok sayıda mağdur var

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri beş kişilik bir kripto dolandırıcılık çetesinin, 35 mağduru toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandırdığını tespit etti.

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