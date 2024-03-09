Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:15 Güncelleme: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:15 MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanan MOSSAD ajanlarının Türkiye'deki meslekleri ver banka hesap detaylarına ulaşıldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ebfe881b985e26d30a3373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi Okullarda ara tatil için karar verildi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Bir suç örgütü daha çökertildi Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri