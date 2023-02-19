Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 23:05 Güncelleme: 19 Şubat 2023 Pazar 23:05 Kahramanmaraş merkezli 2 depremin yıkıma yol açtığı Suriye'de hayatını kaybedenlerin Türkiye'de yaşayan yakınları, izinle Suriye'ye gidiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f2810276f77c34ba511397" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı