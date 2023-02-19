  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi

Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi

Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin yıkıma yol açtığı Suriye'de hayatını kaybedenlerin Türkiye'de yaşayan yakınları, izinle Suriye'ye gidiyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı
Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür
Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler
''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz''
İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun''
Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm!
Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor
Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga
Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı