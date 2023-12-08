Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 08 Aralık 2023 Cuma 13:25 Türkiye'de son dönemde artan uyuz vakaları için uyaran Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden "Herkes her an uyuz olabilir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572ef26d724b9d20c05bbc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı Sel felaketi sonrası tersine göç Boğazdaki müsilaj kabusunun faturası bu oldu Herşey yandı küle döndü, Kur'an-ı Kerim sapa sağlam kaldı Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi