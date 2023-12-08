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  4. Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı

Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı

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Türkiye'de son dönemde artan uyuz vakaları için uyaran Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden "Herkes her an uyuz olabilir" dedi.

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