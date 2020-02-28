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  3. 28 Şubat 2020 12:05

Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı alması sonrası sınırlara akın eden göçmenlere canlı yayında mikrofon uzatıldı.

Video Galeri
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
Video Galeri
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
Video Galeri
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Video Galeri
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
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