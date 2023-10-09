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Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ülkeye yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.

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