Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım

Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6534cd78497cb30922398633" allowfullscreen></iframe>