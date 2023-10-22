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Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım

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Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

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