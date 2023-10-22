Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 10:21 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 10:21 Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6534cd78497cb30922398633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket