Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:51 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:51 Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cennet ve Cehennem Vadisi'nde çekilen görüntüler Alpler ve Himalaya Dağları'nı aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656d061c6d0fe76e80269c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi Bir suç örgütü daha çökertildi: 51 gözaltı var Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı