Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'den Pakistan'a yardım Türkiye'den Pakistan'a yardım 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 10:50 Türkiye, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a iki uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630c6fbfef94756bec2938cf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu İstanbul'da gece kulübünde feci olay! İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...