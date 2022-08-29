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Türkiye'den Pakistan'a yardım

Türkiye, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a iki uçak dolusu yardım malzemesi gönderdi.

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