Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü 24 Eylül 2024 Salı Saat: 09:55 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 09:55 Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f2627ccb65fb57c50454a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi İsrail, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var İETT otobüsü dükkana daldı: O anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını 58 ilde tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Bu sefer ABD değil İstanbul: Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Dünyanın diğer ucu bu dünyada cehennemi yaşıyor: Yüzlerce ölü var