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Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

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