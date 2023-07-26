Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:30 İzmir Narlıdere’de 1986 yılında anlaşmazlık sonucu başlayan 35 yıllık hukuk mücadelesinde davayı arsa sahibi kazandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0e7b0868d3c109b2b8433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını! Karada, denizde her yerde aynı pislik! Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Beştepe'de ekonomi zirvesi Seyhan Nehri'nde isyan ettiren manzara İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi İstanbul'u kana bulayacaklardı! 2 terörist yakalandı