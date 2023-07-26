  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti

Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti

İzmir Narlıdere’de 1986 yılında anlaşmazlık sonucu başlayan 35 yıllık hukuk mücadelesinde davayı arsa sahibi kazandı...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı
Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor
Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını!
Karada, denizde her yerde aynı pislik!
Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi
Beştepe'de ekonomi zirvesi
Seyhan Nehri'nde isyan ettiren manzara
İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi
İstanbul'u kana bulayacaklardı! 2 terörist yakalandı