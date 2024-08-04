Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:21 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 17:21 Ay-yıldız ve dört büyüklerin renklerini bir araya getirilen forma depremzedeler için açık artırmayla satılacak... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af8e793fc3b6770b024c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Manisa'da orman yangını çıktı CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği