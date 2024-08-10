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  4. Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı

Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 58. havalimanı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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