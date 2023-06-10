Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! 10 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 11:40 Amasya’da ormanlarla kaplı vadide bulunan ve yılın sadece yarısında 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648436fed45b36137f39f4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminden ilk fragman Fatih Portakal'dan canlı yayına damgasını vuran sözler Protesto yürüyüşünde polisten ''yanlışlıkla'' gözaltı MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın İstanbul'un tarihi semtinde büyük yangın