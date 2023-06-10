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  4. Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok!

Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok!

Amasya’da ormanlarla kaplı vadide bulunan ve yılın sadece yarısında 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor.

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