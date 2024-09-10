Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler

Bir kadın cinayeti daha: İstanbul'da kaldığı otelde öldürüldü

Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı

İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı

Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov

Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 9 bin yaşında