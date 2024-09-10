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  4. Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler

Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler

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Türkiye'deki çarpık yapılaşmanın son adresi Kayseri oldu... Kayseri'deki 700 yıllık tarihi Köşk Medrese'nin önüne 14 katlı bir apartman diktiler...

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