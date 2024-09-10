Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler Türkiye'nin 700 yıllık tarihini 14 katlı bina ile örttüler 10 Eylül 2024 Salı Saat: 10:56 Güncelleme: 10 Eylül 2024 Salı 10:56 Türkiye'deki çarpık yapılaşmanın son adresi Kayseri oldu... Kayseri'deki 700 yıllık tarihi Köşk Medrese'nin önüne 14 katlı bir apartman diktiler... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dffba70deeefcadb03bff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov ''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı İstanbul'da kaybolan genç kızdan babasına şok suçlama Narin cinayetinde, Halk TV muhabirine ölüm tehdidi İstanbul'daki zincirleme kazada ilginç anlar Hırsızlık, yağma, cinayet, cinsel istismar... 81 ilde binlerce gözaltı var Bir kadın cinayeti daha: İstanbul'da kaldığı otelde öldürüldü İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı