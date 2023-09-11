Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 08:55 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:55 Yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa’da hasat heyecanı yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64feabc82583bb65ee165233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da orman yangını ''Adamsan bıçakla'' dedi, tartışma hastanede bitti Çanakkale’de orman yangını Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı