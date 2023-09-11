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  4. Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı

Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı

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Yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa’da hasat heyecanı yaşanıyor.

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