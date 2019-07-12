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  3. 12 Temmuz 2019 11:32

Türkiye'nin beklediği sevkıyat: S-400'ler Ankara'ya geldi !

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya geldiği açıklandı.

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